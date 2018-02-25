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В Петербурге женщина ранила мужа бокалом в ресторане

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Фото: Global Look Prees/tk2
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В Петербурге женщина нанесла супругу серьезные ранения разбитым бокалом. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одном из ресторанов на улице Льва Толстого. 27-летняя девушка разбила бокал, после чего ранила мужчину. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с колото-резаными ранами шеи.

Сотрудники полиции допросили женщину, после чего отпустили под обязательство о явке. Ведется проверка происшествия.

Также в Петербурге в ночь на 25 февраля неизвестные ограбили двоих таксистов — у потерпевших отобрали деньги, документы и мобильные телефоны.  

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