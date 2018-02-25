Бах отметил решимость атлетов РФ выполнять требования

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что олимпийские атлеты из России (ОАР) были полны решимости соответствовать всем предъявляемым требованиям. Об этом чиновник заявил в воскресенье, 25 февраля.

Такое мнение он вынес после встречи с российскими спортсменами в Олимпийской деревне в Пхёнчхане, состоявшейся 14 февраля.

«Было чувство напряжения, и здесь же есть человеческий фактор, вы можете понять, как они реагировали на такое давление и насколько они были полны решимости соответствовать той ответственности, которая на них лежала», — цитирует ТАСС Баха.

Он добавил, что на встрече он рассказал о предыстории принятых МОКом решений.

5 декабря по итогам заседания исполкома МОКа было принято решение о дисквалификации ОКР из-за якобы нарушений российскими спортсменами антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи.

Исполком МОКа разрешил некоторым спортсменам из России выступить под олимпийским флагом. Если международная организация не выявит нарушений за время Игр, то команде могут разрешить пройти на церемонии закрытия под флагом своей страны.