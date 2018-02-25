Казахстан не подтверждает гражданство троих погибших в Подмосковье

Министерство иностранных дел Казахстана пока не подтверждает наличие казахстанского гражданства у троих мужчин, обнаруженных мертвыми в Подмосковье. Об этом сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Ануар Жайнаков.

«Ведется следствие, информация пока не разглашается. Подтвержденных сведений о гражданстве погибших к этому моменту нет», — цитирует Жайнакова «РИА Новости».

Жайнаков добавил, что казахстанские дипломаты в Москве оповещены о происшествии и «находятся в контакте с местными следственными органами».

Напомним, 24 февраля в Чеховском районе Подмосковья была обнаружена фура, в кабине которой находились тела троих мужчин. Также в грузовике была найдена газовая горелка. Предполагается, что погибшие могли скончаться от отравления газом. Предварительно установлено, что машина прибыла на погрузку из Казахстана.

СК РФ ведет доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.