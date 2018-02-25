Украинские силовики обстреляли из миномета село в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки один раз обстреляли позиции народной милиции самопровозглашенной ЛНР, сообщает «Луганскинформцентр».

Огонь велся из 82-миллиметровых минометов по району села Калиновка.

Тем временем военные с прифронтовой зоны Донбасса живут в постоянном ожидании провокаций со стороны ВСУ. По их мнению, «финальная битва» неизбежна.

24 февраля вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса. Нововведения позволяют главе Украины использовать армию в мирное время, что может привести к силовому варианту решения конфликта на юго-востоке страны.