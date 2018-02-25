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Атлеты из России пройдут на закрытии Олимпиады под нейтральным флагом

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Российские атлеты пройдут на церемонии закрытия Игр в южнокорейском Пхёнчхане под олимпийским флагом. Соответствующее решение принял исполком Международного олимпийского комитета.

«Мы рассмотрели изменения, которые произошли в России. Приняли очень жесткий антидопинговый закон. Мы учли всю информацию», — заявил глава МОКа Томас Бах. Его цитирует «Интерфакс».

Ранее наблюдательная комиссия международного комитета рекомендовала не восстанавливать членство Олимпийского комитета России (ОКР), пока не будет проведен анализ допинг-проб всех спортсменов из РФ, которые принимали участие в Играх. При этом глава комиссии Николь Хеверц сообщила, что отменить дисквалификацию ОКР необходимо как можно скорее, поскольку российский комитет принес извинения за нарушения и выплатил штрафы.

В докладе наблюдательной комиссии говорится, что положительные допинг-пробы керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой отрицательно повлияли на общественное мнение, но они не являются доказательством систематических случаев употребления допинга среди российских спортсменов.

Церемония закрытия Олимпийских игр состоится 25 февраля в 14:00 мск.

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