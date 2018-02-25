Контроль за ввозом мяса и животных усилен в Приморье

В целях профилактики распространения сезонных опасных заболеваний, власти Приморья усилили контроль за ввозом мяса и сельскохозяйственных животных. Об этом сообщила пресс-служба Приморского края

Отмечается, что в краевой государственной ветеринарной инспекции обратились к гражданам с призывом прививать домашний скот и не покупать мясо на несанкционированных для этого рынках. Владельцам животных предлагают провести ревакцинацию животных против ящура. Граждан, обладающих информацией о незаконном ввозе животных и продаже мяса, просят сообщить об этих фактах в краевую ветеринарную инспекцию и ветеринарную службу своего района.

В начале декабря сообщалось, что в Башкирии от неизвестной болезни погибли 45 особей племенного скота. В октябре в регионе в ходе ликвидации последствий вспышки ящура уничтожили порядка 1,7 тыс. голов скота.