Немецкий бобслейный экипаж Фридриха выиграл золото Игр в четверках

Бобслейный экипаж сборной Германии завоевал золотые медали в соревнованиях четверок на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

Управлял экипажем Франческо Фридриха. Разгоняющими были Канди Бауэр, Торстен Маргис и Мартин Гразкопп.

Серебро поделили южнокорейский экипаж Вон Юн Чжона и немцы под управлением Нико Вальтера, указывает ТАСС.

Ранее портал iz.ru предупреждал, что санно-бобслейная трасса в Пхенчхане опасна для жизни. Два спортсмена едва не погибли во время спуска по ледяному серпантину.