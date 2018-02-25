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Немецкий бобслейный экипаж Фридриха выиграл золото Игр в четверках

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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Бобслейный экипаж сборной Германии  завоевал золотые медали в соревнованиях четверок на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

Управлял экипажем Франческо Фридриха. Разгоняющими были Канди Бауэр, Торстен Маргис и Мартин Гразкопп.

Серебро поделили южнокорейский экипаж Вон Юн Чжона и немцы под управлением Нико Вальтера, указывает ТАСС.

Ранее портал iz.ru предупреждал, что санно-бобслейная трасса в Пхенчхане опасна для жизни. Два спортсмена едва не погибли во время спуска по ледяному серпантину.

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