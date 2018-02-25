Немецкий бобслейный экипаж Фридриха выиграл золото Игр в четверках
Бобслейный экипаж сборной Германии завоевал золотые медали в соревнованиях четверок на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.
Управлял экипажем Франческо Фридриха. Разгоняющими были Канди Бауэр, Торстен Маргис и Мартин Гразкопп.
Серебро поделили южнокорейский экипаж Вон Юн Чжона и немцы под управлением Нико Вальтера, указывает ТАСС.
Ранее портал iz.ru предупреждал, что санно-бобслейная трасса в Пхенчхане опасна для жизни. Два спортсмена едва не погибли во время спуска по ледяному серпантину.