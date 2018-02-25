Свинья в ЮАР научилась рисовать картины стоимостью более $2 тыс.

Спасенная с бойни свинья в окрестностях Кейптауна научилась рисовать. Как пишет издание Daily Mail, владелица животного Джоан Лефсон продала уже более 40 ее работ, за одно из полотен покупатель заплатил £1,7 тыс. (свыше 130 тыс. рублей).

Женщина забрала свинью с бойни, когда та была еще двухмесячным поросенком. Владелица свиньи однажды заметила, что ее питомец взял в рот малярную кисть, которую оставил один из рабочих. Тогда Джоан Лефсон поставила перед нем холст.

Сейчас животному почти два года. Свинью назвали Пигкассо (Pigcasso), созвучно известному художнику Пабло Пикассо. Это единственная свинья в мире, которая умеет рисовать. Ее работы были проданы покупателям из Великобритании, США, Южной Кореи и Малайзии. По словам Джоан Лефсон, кисти — это единственные предметы, которые свинья не пытается съесть или уничтожить.