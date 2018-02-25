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Пост министра здравоохранения ФРГ займет демократ Шпан

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Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
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Христианский демократ Йенс Шпан займет кресло министра здравоохранения в новом правительстве ФРГ. Шпан — член президиума Христианско-демократического союза (ХДС), отмечает ТАСС.

Политик известен критикой курса канцлера Ангелы Меркель в области миграции. Демократ призывает к более жесткой политике в отношении беженцев. Кто будет руководить немецким МИДом, пока неизвестно, хотя СМИ писали, что его возглавит лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.

Ранее стало известно, что Урсула фон дер Ляйен останется на посту министра обороны.

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