Пост министра здравоохранения ФРГ займет демократ Шпан

Христианский демократ Йенс Шпан займет кресло министра здравоохранения в новом правительстве ФРГ. Шпан — член президиума Христианско-демократического союза (ХДС), отмечает ТАСС.

Политик известен критикой курса канцлера Ангелы Меркель в области миграции. Демократ призывает к более жесткой политике в отношении беженцев. Кто будет руководить немецким МИДом, пока неизвестно, хотя СМИ писали, что его возглавит лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.

Ранее стало известно, что Урсула фон дер Ляйен останется на посту министра обороны.