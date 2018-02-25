Туристы из РФ стали тратить меньше денег в Финляндии

Траты российских туристов в Финляндии сократились в разы, уменьшилось и число приезжающих в страну россиян, пишет «РИА Новости» со ссылкой на местную прессу.

Если раньше туристы из РФ позволяли себе арендовать домашних животных на время отдыха или отправиться на арендованном самолете в другую страну, то теперь ситуация изменилась.

Россияне перестали бездумно тратить деньги на покупку коттеджей и снегоходов, снизилось даже количество блюд, заказываемых в ресторанах, отмечается в сообщении. Если ранее один человек мог заказать все блюда из меню для дегустации, то теперь россияне готовят себе еду сами.

Поток туристов из России в Финляндию снизился, как и количество дней, проводимых в стране.

Ранее сообщалось, что 22 февраля вступило в силу постановление по отношению к двум мужчинам, которые незаконно пересекли государственную границу России и оказались на территории Финляндии.