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Киркоров приехал в Молдавию поддержать DoReDos

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Фото: youtube.com
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Певец Филипп Киркоров приехал в Молдавию поддержать группу DoReDos в национальном отборочном конкурсе «Евровидение-2018».

Президент Молдавии Игорь Додон написал об этом на своей странице в Facebook. Политик напомнил, что свою карьеру Киркоров начал именно в Молдове.

«Известный артист выступил композитором песни, с которой ребята собираются покорять музыкальный Олимп. Отрадно, что свою артистическую карьеру Филипп Киркоров начал в середине 80-х годов именно в Молдове», — написал глава государства.

Киркоров в Instagram отметил «сильные голоса» молдавских исполнителей, которые в 2017 году стали победителями фестиваля «Новая волна» в Сочи.

Ранее стало известно, что украинский певец Никита Алексеев представит Белоруссию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018».

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