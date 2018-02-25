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Полицейских в Мексике подозревают в похищении иностранцев

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Фото: Global Look Press/Alejandro Ayala/Xinhua
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Четверо полицейских арестованы властями Мексики по подозрению в похищении иностранцев. Прокуратура считает их причастными к похищению троих граждан Италии, сообщил генеральный прокурор штата Халиско Рауль Санчес, передает ТАСС.

По его словам, полицейские дали признательные показания. Они заявили, что передали похищенных в январе итальянцев организованной преступной группе.

Если суд вынесет обвинительный приговор, то полицейским грозит до 60 лет лишения свободы.

Ранее генпрокуратура Мексики официально подтвердила убийство двух своих агентов членами преступной группировки.

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