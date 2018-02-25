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Белый дом заявил о попытках демократов подорвать политические позиции Трампа

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Представители Демократической партии не прекращают попыток подрыва политических позиций американского лидера Дональда Трампа, заявила в субботу, 24 февраля, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Так она прокомментировала служебную записку, которая была подготовлена законодателями-демократами из спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса. Содержание документа касалось предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, пишет ТАСС.

Сандерс обратила внимание, что Трамп поддержал публикацию «политически мотивированной» записки несмотря на то, что в ней демократы пытались «подорвать политические позиции президента».

9 февраля Трамп лично пообещал опубликовать секретную записку демократов о «вмешательстве» РФ.

Россия неоднократно отрицала обвинения в приписываемых попытках вмешаться в ход избирательной кампании в США, а также якобы наличии связей между президентом Дональдом Трампом и Россией. Согласно опросу Marist Poll, более 40% американских граждан опасаются вмешательства Москвы в предстоящие выборы в конгресс США.

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