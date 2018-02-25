Трамп считает вооружение учителей дешевым средством сдерживания нападающих

Президент США Дональд Трамп заверил, что вооруженные учителя смогут защитить детей от нападений злоумышленников и не допустить повторения трагедий, подобных стрельбе в школе Паркленда. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

Впервые инициативу разрешить скрытое ношение оружия сотрудникам образовательных учреждений президент США озвучил 21 февраля в ходе встречи с учителями и учащимися школ, в том числе школы города Паркленд.

«Вооруженные учителя (и другие сотрудники школ, которым можно доверять) любят наших учеников и защитят их. Они должны быть очень умными людьми, уметь обращаться с оружием и проходить ежегодные тренировки», — подчеркнул президент страны.

По словам Дональда Трампа, это станет очень недорогим средством сдерживания злоумышленников и предотвращения случаев стрельбы. При этом работники школ, которым разрешат владеть оружием, будут получать дополнительную оплату. Вместе с тем глава государства отметил, что решение о вооружении учителей должны принимать власти штатов.

Трагедия в городе Паркленд штата Флорида произошла 14 февраля. Бывший ученик школы, 19-летний Николас Круз, открыл стрельбу внутри здания учреждения. В результате погибли 17 человек, еще 14 пострадали.