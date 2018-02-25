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Орешкин уверен в дальнейшем повышении кредитного уровня РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в ближайшие годы кредитный рейтинг России может повыситься до категории «А». Экономическая повестка должна быть нацелена на это, добавил министр, передает ТАСС.

«По нашим оценкам, это (экономическая стабильность — Прим. ред.) позволит через несколько лет Российской Федерации выйти в категорию «А» инвестиционного рейтинга», — цитирует агентство Орешкина.

Ранее S&P повысило рейтинг РФ с уровня «BB+» до «BBB-», прогноз по рейтингу — стабильный. Агентство Fitch подтвердило рейтинг РФ на уровне «BBB-». Глава Минфина Антон Силуанов назвал ожидаемыми решения S&P и Fitch по рейтингу РФ.

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