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Познер объяснил решение прервать участие в программе на «Аль-Джазире»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский телеведущий Владимир Познер рассказал, что покинул в прямом эфире передачу на телеканале «Аль-Джазира», потому что не хотел участвовать в дебатах. Как передает «РИА Новости», журналист заранее проинформировал об этом руководство телекомпании.

«Я настаивал на том, (а) чтобы был либо прямой эфир, либо запись в режиме прямого эфира; (б) чтобы не было дебатов, а был бы анализ того, что сегодня происходит в России; другими словами, чтобы это не превратилось в спор людей, придерживающихся противоположных политических точек зрения», — приводит агентство его слова. Телеведущий отметил, что телеканал не смог соблюсти эти условия.

Владимир Познер появился в эфире передачи на телеканале «Аль-Джазира» по видеосвязи 23 февраля. По его словам, руководство канала неоднократно предлагало ему принять участие в программе.

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