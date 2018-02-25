Познер объяснил решение прервать участие в программе на «Аль-Джазире»

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал, что покинул в прямом эфире передачу на телеканале «Аль-Джазира», потому что не хотел участвовать в дебатах. Как передает «РИА Новости», журналист заранее проинформировал об этом руководство телекомпании.

«Я настаивал на том, (а) чтобы был либо прямой эфир, либо запись в режиме прямого эфира; (б) чтобы не было дебатов, а был бы анализ того, что сегодня происходит в России; другими словами, чтобы это не превратилось в спор людей, придерживающихся противоположных политических точек зрения», — приводит агентство его слова. Телеведущий отметил, что телеканал не смог соблюсти эти условия.

Владимир Познер появился в эфире передачи на телеканале «Аль-Джазира» по видеосвязи 23 февраля. По его словам, руководство канала неоднократно предлагало ему принять участие в программе.