Прямой эфир

Украинский политолог Суворов прокомментировал драку в эфире НТВ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский блогер Дмитрий Суворов прокомментировал потасовку с телеведущим Андреем Норкиным в прямом эфире программы «Место встречи» в эфире телеканала НТВ.

Суворов написал на своей странице в Facebook, что слова немецкого политика об украинских военных и погибших детях в Донбассе «взорвали эмоции». Блогер также принес извинения девушке-редактору, упавшей во время драки оппонентов.

Потасовку Суворов назвал «защитой Украины».

«Это был очередной наговор на Украину, я защищал свою страну», — рассказал Суворов.

Конфликт и драка произошли в эфире в четверг, 22 февраля, во время дискуссии о Донбассе. Немецкий депутат заявил, что из-за войны на востоке Украины погибли сотни детей. В ответ Суворов потребовал фотографии погибших детей, когда после этих слов Андрей Норкин подошел к нему и взял за плечо, началась драка.

Потасовку прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017