Украинский политолог Суворов прокомментировал драку в эфире НТВ

Украинский блогер Дмитрий Суворов прокомментировал потасовку с телеведущим Андреем Норкиным в прямом эфире программы «Место встречи» в эфире телеканала НТВ.

Суворов написал на своей странице в Facebook, что слова немецкого политика об украинских военных и погибших детях в Донбассе «взорвали эмоции». Блогер также принес извинения девушке-редактору, упавшей во время драки оппонентов.

Потасовку Суворов назвал «защитой Украины».

«Это был очередной наговор на Украину, я защищал свою страну», — рассказал Суворов.

Конфликт и драка произошли в эфире в четверг, 22 февраля, во время дискуссии о Донбассе. Немецкий депутат заявил, что из-за войны на востоке Украины погибли сотни детей. В ответ Суворов потребовал фотографии погибших детей, когда после этих слов Андрей Норкин подошел к нему и взял за плечо, началась драка.

Потасовку прокомментировал сенатор Алексей Пушков.