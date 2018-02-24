Определен лучший злодей киновселенной Marvel

Эрик Киллмонгер, главный враг Черной Пантеры, по версии издания Business Insider назван лучшим злодеем в киновселенной Marvel.

На втором месте лучших злодеев фильмов Marvel находится Локи, которого во франшизах «Мстители» и «Тор» сыграл Том Хиддлстон. Третье место аналитики издания отдали Стервятнику из фильма 2017 года «Человек паук: Возвращение домой», которого играет Майкл Китон.

Кроме того, назван и худший злодей киновселенной Marvel. Антирейтинг возглавил Танос из «Стражей Галактики».

Издание отмечает, что образы злодеев не всегда удаются сценаристам фильмов по комиксам Marvel. У них нечетко прописаны мотивы и цели, и во многих из них «не чувствуется реальной угрозы для главных героев», считают эксперты портала.

По версии портала Vulture рейтинг лучших отрицательных персонажей в фильмах о супергероях возглавляет Джокер из «Темного рыцаря». Эрик Киллмонгер оказался на втором месте. Суперзлодейский топ-3 замыкает женщина-кошка в исполнении Мишель Пфайффер в фильме Тима Бертона «Бэтмен возвращается» 1992 года.