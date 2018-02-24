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Два человека погибли в результате ДТП в Ростовской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Два человека погибли и два пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Ростовской области.

Об этом сообщает в субботу пресс-центр Главного управления МВД России по региону.

ДТП произошло на 71-м километре автодороги «Кашары — Мoрозовск», передает ТАСС.

По предварительным данным, водитель автомобиля Opel Omega не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погибли водитель и пассажир Opel, водитель и пассажир другого транспортного средства пострадали.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.

Ранее 24 февраля сообщалось, что в Туйзмазинскoм районе Башкирии столкнулись легковой автомобиль и грузовик, жертвами аварии стали три человека.

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