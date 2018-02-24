Запуск Falcon 9 отложили в связи с необходимостью дополнительных тестов

Американская компания SpaceX отложила намеченный на 25 февраля старт ракеты Falcon 9, которая должна вывести на орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 30W-6.

«Отменяем намеченную на эти выходные попытку запуска для того, чтобы провести дополнительные тесты системы герметизации головного обтекателя», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Standing down from this weekend's launch attempt to conduct additional testing on the fairing’s pressurization system. Once complete, and pending range availability, we will confirm a new targeted launch date. — SpaceX (@SpaceX) February 24, 2018

Как отметили в SpaceX, как только проверки будут завершены, компания объявит новую дату запуска.

В предыдущий раз ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала 22 февраля с космодрома Ванденберг в Калифорнии и вывела на околоземную орбиту испанский спутник в качестве основного груза и два собственных небольших космических аппарата для организации широкополосного доступа в интернет.