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В Тунисе задержано следовавшее из Новороссийска турецкое судно

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Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
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В тунисском городе Сфакс задержано следовавшее из Новороссийска судно, принадлежащее турецкой компании Akdeniz Roro. Попав в шторм 15 февраля экипаж запросил заход в городской порт для ремонта. 

С того же дня был начат таможенный досмотр судна, который продолжается по настоящий момент, сообщили в российском посольстве в Тунисе.

Сообщается, что судно направлялось из Новороссийска в камерунский порт Дуала с грузом, предназначенным для властей Центральноафриканской республики. В настоящий момент представитель компании-владельца груза прибыл в Тунис для прояснения ситуации, пишет ТАСС.

В дипмиссии также опровергли информацию о том, что на борту судна находился военный груз. Среди членов экипажа задержанного судна российских граждан нет, передает «Федеральное агентство новостей».

В начале февраля российские пограничники задержали в акватории Берингова моря судно под флагом Сьерра-Леоне, которое занималось незаконной добычей краба. Шхуна «Си Бриз» конвоировано в порт Петропавловска-Камчатского для проведения следственных действий.

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