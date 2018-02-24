Черноусов завоевал серебро ЧЕ по стрельбе из пневматического пистолета

Российский стрелок Артем Чернoусов выиграл серебро чемпионата Европы по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м.

Соревнования проходят в венгерском Дьере.

В финале россиянин показал результат 239,8 балла. Победу одержал представитель Турции Юсуф Дикeч (241,6), третье место у португальца Жуана Кoшты (218,8), сообщает ТАСС.

Еще один российский стрелок Антон Гурьянов занял четвертое место (196,8).

Ранее Черноусов в паре с Маргаритой Ломовой победил в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в соревнованиях смешанных команд.