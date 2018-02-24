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СК проводит проверку после обнаружения трех тел в фуре в Подмосковье

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Фото: mosobl.sledcom.ru
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СК РФ начал доследственную проверку по факту обнаружения тел троих мужчин в Чеховском районе Подмосковья.

Как сообщает пресс-служба ведомства, автомобиль, в котором они были найдены, прибыл из Казахстана.

Тела троих мужчин без признаков насильственной смерти были обнаружены 24 февраля в кабине фуры, припаркованный около склада в деревне Новоселки.

В грузовике была найдена газовая горелка, которую мужчины использовали для отопления. По предварительным данным, они могли скончаться от отравления газом, однако точную причину смерти определят после экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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