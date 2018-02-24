Командующему Дальней авиацией ВКС присвоено звание «Заслуженный военный летчик»

Командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш получил почетное звание «Заслуженный военный летчик».

Соответствующий указ 19 февраля подписал президент России Владимир Путин, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Кобылаш награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью «За отвагу», а в 2008 году ему было присвоено звание Героя России.

Командующий Дальней авиацией имеет квалификацию «летчик-снайпер», его общий налет превышает 1,7 тыс. часов.

В феврале прошлого года портал iz.ru сообщал, что Путин присвоил Кобылашу звание генерал-лейтенанта.