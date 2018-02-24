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Нью-Йоркский университет выделил грант в $1 млн школьнику из Грузии

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Фото: nyuad.nyu.edu
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Школьник из города Батуми Давид Джинчарадзе стал обладателем гранта в $1 млн на обучение в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби.

«Нью-Йоркский университет в Абу-Даби полностью финансирует мое обучение в этом вузе, проживание в Эмиратах и прочие сопутствующие расходы, а это больше $1 млн», — сказал Джинчарадзе в интервью газете Batumelebi.

Он рассказал, что после окончания школы в июле этого года намерен продолжить обучение в Абу-Даби и изучать политологию, международные отношения, а также журналистику.

Ученик 12-го класса батумской частной гимназии «21-й век» узнал о том, что стал студентом престижного вуза из официального письма. По его словам, отбор в университет был довольно строгим. Несколько недель назад Давид посетил Абу-Даби, где успешно прошел собеседование и в результате сумел выбиться из 10 тыс. желающих в список 150 будущих студентов, передает ТАСС.

В начале февраля руководство Facebook выделило $10 млн на гранты для владельцев успешных групп и сообществ внутри ресурса. Согласно условиям программы, владельцам пяти наиболее выдающихся сообществ будет выплачено по $1 млн для финансирования проектов. Администраторам еще около 100 групп вручат гранты на сумму до $50 тыс.

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