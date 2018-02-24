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Норвегия вложит $13 млн во Всемирное семенохранилище на Шпицбергене

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Фото: wikipedia.org/Miksu
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Власти Норвегии планируют инвестировать во Всемирное семенохранилище на полярном архипелаге Шпицберген 100 млн норвежских крон (около $13 млн).

Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на New York Post.

В министерстве сельского хозяйства страны заявили, что в рамках обновления Всемирного семенохранилища будет построен новый бетонный тоннель, а также сервисное здание, в котором будет размещена аварийная системы электропитания, заморозки и другое электрическое оборудование для обогрева тоннеля.

По данным ведомства, модернизация потребовалась, поскольку в конце 2016 года у входа в семенoхранилище была обнаружена талая вода.

Туннель-хранилище на Шпицбергене находится на глубине 120 метров. В нем хранятся около 900 тыс. образцов семян на случай глобальных катастроф. Сохранность материалов обеспечивают холодильные установки, способные работать на местном угле, а также вечная мерзлота.

Открытие Всемирного семенохранилища состоялось 26 февраля 2008 года. Сообщалось, что строительство «хранилища Судного дня» обошлось норвежским властям в 50 млн. крон (почти $10 млн по курсу 2008 года).

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