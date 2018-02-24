Собянин сообщил об окончании реконструкции центра реабилитации ветеранов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что реконструкция центра реабилитации ветеранов и инвалидов в Троицком административном округе Москвы завершена. Об этом столичный градоначальник сообщил в своем микроблоге в субботу, 24 февраля.

«Завершили реконструкцию центра социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий рядом с деревней Ясенки», – цитирует Собянина «РИА Новости».

По словам мэра, современный комплекс включает в себя водолечебницу, отделение восстановительного лечения и зал лечебной физкультуры, оборуованных по последнему слову техники.

18 января мэр Москвы заявил, что количество путевок на санаторно-курортное лечение, предоставляемых льготникам, будет увеличено в текущем году с 120 тыс. до 245 тыс. Собянин добавил, что столичная медицина с каждым годом становится все более современной и совершенной.