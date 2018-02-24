Прямой эфир

Собянин сообщил об окончании реконструкции центра реабилитации ветеранов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что реконструкция центра реабилитации ветеранов и инвалидов в Троицком административном округе Москвы завершена. Об этом столичный градоначальник сообщил в своем микроблоге в субботу, 24 февраля.

«Завершили реконструкцию центра социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий рядом с деревней Ясенки», – цитирует Собянина «РИА Новости».

По словам мэра, современный комплекс включает в себя водолечебницу, отделение восстановительного лечения и зал лечебной физкультуры, оборуованных по последнему слову техники.

18 января мэр Москвы заявил, что количество путевок на санаторно-курортное лечение, предоставляемых льготникам, будет увеличено в текущем году с 120 тыс. до 245 тыс. Собянин добавил, что  столичная медицина с каждым годом становится все более современной и совершенной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества
Собянина просят проверить соответствие числа дворников штатному расписанию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017