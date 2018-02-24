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Лыжница Истомина победила в гонке на 10 км на всероссийских соревнованиях

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Лыжница Мария Истомина победила в первой гонке на Всероссийских спортивных соревнованиях, стартовавших в Архангельской области. Дистанцию в 10 км представительница Пермского края преодолела за 28 мин. 25,6 сек.

На втором месте Лариса Рясина (Санкт-Петербург), на третьем — Елена Соболева (Новосибирская область).

«Очень сложно бежалось, очень холодно. Я довольна результатом, лидеры все позади», –– прокомментировала победу Истомина.

Всего в гонке приняли участие 67 спортсменок.  

«Сейчас в устьянской Малиновке около минус 18 градусов, в тени термометр показывает минус 22, на солнце значительно теплее», –– приводит ТАСС сообщение агентства по спорту Архангельской области.

Отмечается, что старт был перенесен с 11:00 на 13:00 мск из-за того, что утром температура опустилась до минус 27.

Во Всероссийских спортивных соревнованиях, которые проходят в рамках Кубка России, также примут участие атлеты, не попавшие на Олимпийские игры в Пхенчхан по решению Международного олимпийского комитета (МОК).

Среди них биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан.

Состязания пройдут по лыжным гонкам, бобслею, биатлону, конькобежному спорту и шорт-треку. Общее количество участников составит 1182 человека, среди которых 920 спортсменов и 262 тренера. Завершатся соревнования 3 марта.

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