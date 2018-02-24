Мужчине восемь часов сдавливали кровоточащую вену до приезда хирурга

В Киргизии врач Бакай-Атинской территориальной больницы в течение восьми часов передавливал пробитую ножом вену пациента, ожидая приезда коллеги из отделения сосудистой хирургии в Бишкеке.

Об этом на своей странице в Facebook написал хирург Национального госпиталя при минздраве республики Эльзар Токтоназаров.

Мужчина 1988 года рождения поступил в больницу вечером 21 февраля с ножевым ранением, полученным во время пьяной драки. Оружие задело верхнюю полую вену, что привело к обширному кровотечению.

Сделать необходимую операцию местные врачи не могли, поэтому из Бишкека был экстренно вызван сосудистый хирург. Ожидание специалиста затянулось на восемь часов: всё это время рану пострадавшему сдавливал врач местной больницы. 22 февраля около 4 часов утра хирург начал проведение операции, которая завершилась успешно.

В настоящее время пациент находится в стабильном состоянии.

Ранее в феврале хирурги из индийского города Мумбаи провели успешную операцию по удалению самой большой опухоли мозга в мире. Она длилась шесть часов.