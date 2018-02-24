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Норвежцам вручили возвращенную Крушельницким и Брызгаловой бронзу

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Фото: Global Look Press/CARL SANDIN
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Норвежским керлингистам Кристин Скаслиен и Магнусу Недреготтену вручили бронзовые медали Олимпиады-2018 в дисциплине дабл-микст, возвращенные россиянами Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

13 февраля Крушельницкий и Брызгалова победили Скаслиен и Недреготтена в матче за бронзовые медали. 22 февраля CAS аннулировал результат россиян на основании того, что Крушельницкий сдал положительный тест на мельдоний и признал нарушение антидопинговых правил.

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