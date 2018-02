Норвежцам вручили возвращенную Крушельницким и Брызгаловой бронзу

Норвежским керлингистам Кристин Скаслиен и Магнусу Недреготтену вручили бронзовые медали Олимпиады-2018 в дисциплине дабл-микст, возвращенные россиянами Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

13 февраля Крушельницкий и Брызгалова победили Скаслиен и Недреготтена в матче за бронзовые медали. 22 февраля CAS аннулировал результат россиян на основании того, что Крушельницкий сдал положительный тест на мельдоний и признал нарушение антидопинговых правил.

IOC President Bach welcomes Kristin Skaslien and Magnus Nedregotten back to #PyeongChang2018. The Norwegian curlers will receive their bronze medal from the mixed doubles competition tomorrow night at 20:02 in the medals plaza. #Olympics @idrett pic.twitter.com/a3KFEKL1qV