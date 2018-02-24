МОК лишил аккредитации телерадиовещательную корпорацию Эстонии

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитации эстонскую национальную телерадиовещательную корпорацию ERR на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом стало известно в субботу, 24 февраля.

Накануне МОК потребовал от эстонского телеканала убрать с экрана его логотип во время показа соревнований в выпусках новостей.

«Иных упреков или требований у МОКа не было. Мы согласились с этим требованием, исходя из интересов зрителей», — цитирует «Интерфакс» главу спортивной редакции телерадиовещания ERR Риво Саарна.

Но, несмотря на это, МОК лишил корпорацию аккредитации и, по словам эстонцев, не отвечает на звонки и письма.

«Мы ждем дополнительных пояснений со стороны МОКа, пока конкретные причины не указал», — добавил Саарна.

30 января МОК лишил агентство Reuters аккредитации на церемонии открытия зимней Олимпиады, которая состоится в южнокорейском Пхенчхане. Как сообщили в южнокорейском организационном комитете, агентству запретили освещать и фотографировать церемонию.

Причиной этого решения стала публикация агентством порядка десяти фотографий с репетиции зажжения олимпийского огня. Агентство удалило материалы после жалоб южнокорейского оргкомитета и МОКа.