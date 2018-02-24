Поздняков надеется на возвращение России национального флага на ОИ-2018

Глава делегации российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане Станислав Поздняков выразил надежду, что атлеты пройдут под флагом РФ на церемонии закрытия Игр.

Ранее стало известно, что Поздняков и российская фигуристка Евгения Медведева выступили на заседании исполкома МОКа.

«В завершении своего выступления я обратил внимание на то, что все мы, спортсмены и тренеры, считаем лучшим подарком восстановление ОКР в правах и возвращение флага России», — цитирует главу Российской делегации «Газета.ру».

Поздняков добавил, что «как глава делегации принес всем атлетам и членам других делегаций извинения за случаи обнаружения допинга у наших спортсменов».

«Антидопинговая система в России полностью реструктурирована, много сделано за этот период, еще больше предстоит сделать. Мы надеемся на полное сотрудничество со всеми», — подчеркнул он.

5 декабря 2017 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх – 2018 в нейтральном статусе. Олимпийский комитет России (ОКР) был дисквалифицирован.

При этом ОКР может быть восстановлен в правах до конца Олимпиады, а значит, делегацию российских спортсменов могут допустить на церемонию закрытия Игр под своим флагом.