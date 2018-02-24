Лыжник Петухов рассказал о потерянном шансе Большунова завоевать золото

Чемпион мира 2013 года лыжник Алексей Петухов оценил результаты Александра Большунова и Андрея Ларькова, завоевавших серебряную и бронзовую медали в гонке на 50 км на Олимпийских играх в Пхенчхане. По его словам у Большунова были довольно большие шансы на золото.

«Саша очень выносливый спортсмен, хорошо выглядит на ОИ, находится в хорошей форме. Так, как строилась сегодня гонка, он всё делал грамотно примерно до 40–42 км», — рассказал Петухов в эфире НСН.

Он также отметил, что одной из причин проигрыша финскому лыжнику Ийво Нисканену стала последняя смена лыж, спортсмен из Финляндии пошел менять лыжи, а Большунов — нет. По его словам, в ситуации, когда лыжи соперника едут лучше, уже ничего не сделаешь.

Состав лыжников из РФ, которые выступят на марафонских гонках в рамках Олимпийских игр, был оглашен 23 февраля.

По данным агентства, сейчас в копилке россиян на Олимпиаде одна золотая, шесть серебряных и девять бронзовых наград. Четыре из этих медалей принадлежат Большунову.