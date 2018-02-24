Полиция США пожаловалась на ложные вызовы с гаджетов Apple

Полиция США жалуется на ложные вызовы с устройств Apple. Правоохранители получили более 1,6 тыс. звонов с октября 2017 года. Все вызовы были сделаны с iPhone и прочей техники Apple. В городе Элк-Гров за один день в полицию поступило около 20 ложных сигналов. Правоохранители округа Сакраменто с января получили 47 вызовов. Операторы слышат молчание либо разговоры технических специалистов. Это мешает работе с реальными ЧС, пока диспетчер разбирается с ложными. Apple работает над устранением неполадок.