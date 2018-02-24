Новые остановки появятся на четырех автобусных маршрутах в Москве

На четырех автобусных маршрутах в северном и западном округах Москвы с понедельника, 26 февраля, увеличится число остановок.

Об этом сообщает портал мэра столицы.

Остановка «Фабрика «Зарница» появится у автобусов №190 и 236. Раньше там были только остановки «Молдавская улица» и «Ельнинская улица», которые находятся на 150 м дальше от фабрики.



Автобусы №138 и 338, следующие от станции метро «Речной вокзал», будут останавливаться на «Смольной улице, 29». Новая остановка появится между нынешними «Метро «Речной вокзал» и «Школа имени Маршала Говорова».

В январе стало известно, что до конца марта на маршруты наземного транспорта Москвы выйдут 588 новых автобусов и около 20 трамваев российского производства. Кроме того, обновится и подвижной состав в метро: на Таганско-Краснопресненской линии запустят еще восемь поездов «Москва».