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В Госдуме напомнили США об их настоящем позоре

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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В Госдуме полагают, что заявления американского президента Дональда Трампа о целях США в Сирии и «позоре» России не имеют ничего общего с действительностью, более того, позором следует считать политику Вашингтона. Об этом в субботу, 24 февраля, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

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Таким образом парламентарий отреагировал на слова главы Белого дома о том, что Россию, Иран и правительство Сирии ждет позор за то, что они творят «гуманитарные бесчинства» в Восточной Гуте.

«Мотивы заявления Трампа абсолютно понятны: США надо приписать себе однозначную победу над терроризмом, принизив при этом по максимуму роль России и ее партнеров по сирийскому урегулированию», — цитирует Слуцкого «РИА Новости».

При этом он напомнил, что Россия находится в Сирии по приглашению ее властей, чтобы бороться с террористами, появление которых стало возможным благодаря недальновидной политике США.

«Скорее это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке», — добавил парламентарий.

22 февраля США обвинили Россию и сирийские власти в нападениях на жителей пригорода Дамаска — Восточной Гуты, в которых, по данным Вашингтона, уже погибли более 100 человек. В Москве эти обвинения отвергли.

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