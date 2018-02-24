Пушков раскрыл истинное значение Украины для Запада

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Украина мало интересует Запад, она нужна ему для давления на Россию.

«В отличие от Сирии украинский кризис носит локальный характер. Он искусственно превращен в глобальный усилиями США и их союзников», — написал сенатор в Twitter.

Он также прокомментировал слова представителя Киева, бывшего президента Украины Леонида Кучмы на минских переговорах по Донбассу. Пушков считает, что экс-глава государства прав: на конференции в Мюнхене Украина была на задворках.

Кучма высказал мнение, что Украина никогда не была полноценным государством, а ее сегодняшнее положение ухудшилось еще больше.

«Мы все с нетерпением ждали Мюнхенской конференции. Однако Украина оказалась вообще на задворках. Якобы мы там не существуем. Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать», — цитирует политика портал «Украина.ру».

Конференция в Мюнхене прошла ранее в феврале. В рамках мероприятия главы МИД «нормандской четверки», в частности, планировали провести встречу по урегулированию конфликта на Украине, однако переговоры так и не состоялись.