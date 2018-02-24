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Пушков раскрыл истинное значение Украины для Запада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Украина мало интересует Запад, она нужна ему для давления на Россию.

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«В отличие от Сирии украинский кризис носит локальный характер. Он искусственно превращен в глобальный усилиями США и их союзников», — написал сенатор в Twitter.

Он также прокомментировал слова представителя Киева, бывшего президента Украины Леонида Кучмы на минских переговорах по Донбассу. Пушков считает, что экс-глава государства прав: на конференции в Мюнхене Украина была на задворках. 

Кучма высказал мнение, что Украина никогда не была полноценным государством, а ее сегодняшнее положение ухудшилось еще больше. 

«Мы все с нетерпением ждали Мюнхенской конференции. Однако Украина оказалась вообще на задворках. Якобы мы там не существуем. Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать», — цитирует политика портал «Украина.ру».

Конференция в Мюнхене прошла ранее в феврале. В рамках мероприятия главы МИД «нормандской четверки», в частности, планировали провести встречу по урегулированию конфликта на Украине, однако переговоры так и не состоялись.

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