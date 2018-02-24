Девять школьников погибли в Индии из-за протаранившего школу автомобиля

Автомобиль на высокой скорости врезался в здание школы в индийском городе Музаффарпур, что привело к гибели девяти учеников, еще 24 были ранены. Информацию об этом распространили СМИ страны в субботу, 24 февраля.

Личность водителя и его мотивы устанавливаются, сообщает «РИА Новости».

Все пострадавшие госпитализированы, полиция города ведет расследование инцидента.

13 февраля ДТП с участием школьного автобуса и грузовика унесло жизни 22 детей в Нигерии. Авария произошла в северном штате Кано. В результате погибли 12 мальчиков и 10 девочек, еще три человека получили травмы.