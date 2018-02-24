Гидрометцентр предупредил москвичей о рекордных морозах

Облачная погода с небольшим снегом установится в Москве днем 24 февраля. Температура воздуха составит 10–12 градусов ниже нуля. В Подмосковье — до минус 14 градусов. Об этом рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ветер будет дуть с севера со скоростью 2–7 м/с.

Вильфанд также предупредил жителей региона о сильных морозах в ночь на 25 февраля.

«Ближайшие две ночи будут очень морозными. Температура воздуха на 15–17 градусов ниже средних многолетних значений», — приводит его слова «Российская газета».

В Москве воздух остынет до минус 25 градусов, по области — до минус 30–32 градусов,

Глава Росгидрометцентра отметил, что резкое похолодание связано с поступлением холодного арктического воздуха с севера Сибири на европейскую территорию страны.