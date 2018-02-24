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Старший брат парижского террориста арестован в Бельгии за ограбление

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Фото: Global Look Press
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Старший брат обвиняемого в совершении терактов в Париже в 2015 году Салаха Абдеслама, Мухаммед арестован за ограбление в Бельгии. Информацию об этом распространили европейские СМИ в субботу, 24 февраля.

Полиция арестовала Мухаммеда Абдеслама накануне по подозрению в ограблении кассы совета брюссельской коммуны Моленбек, которое произошло в январе.

«Мухаммед Абдеслам был взят под арест в пятницу вечером в рамках расследования ограбления… на 70 тыс. евро», — цитирует сообщение ТАСС.

Полиция вышла на его след, поскольку преступник был явно осведомлен о схеме перевозки денег в этом муниципальном образовании.

Отмечается, что раньше Муххамед работал в этой коммуне мелким клерком и был уволен за прогулы.

5 февраля начался суд над главным обвиняемым в парижских терактах 2015 года Салахом Абдесламом по делу об участии в перестрелке с полицией при попытке задержания в марте 2016 года.

13 ноября 2015 года взрывы прогремели возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени. После этого террористы расстреляли посетителей нескольких ресторанов и открыли стрельбу в концертном зале «Батаклан». В результате тогда погибли 130 человек, ранения получили более 350.

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