Тихая нежность

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Ко дню рождения любимой советской певицы Майи Кристалинской
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Фото: ТАСС/Валерий Генде-Роте, Владимир Мусаэльян
24 февраля 1932 года родилась знаменитая певица Майя Кристалинская, ставшая символом советской эстрады 1960-1970-х годов
Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов, Е. Кассин
Будущая артистка с детства любила петь. В 1957 году она стала лауреатом Московского международного фестиваля молодежи и студентов
Фото: РИА Новости/Давид Шоломович
Широкое признание Кристалинская получила после выхода фильма «Жажда», в котором исполнила песню «Два берега»
Фото: youtube.com
В 1966 году Кристалинская была признана лучшей эстрадной певицей года
Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов
Майя Кристалинская стала первой исполнительницей легендарной песни «Нежность» композитора Александры Пахмутовой, записав ее в 1966 году. «Нежность» на долгие годы стала визитной карточкой певицы. На фото: композитор Тихон Хренников, Майя Кристалинская и Александра Пахмутова в Государственном центральном концертном зале «Россия», 1982 год
Фото: ТАСС/Николай Малышев
Кристалинская очень любила кино, ее любимой актрисой была Марлен Дитрих. В последние годы жизни Майя работала над переводом с немецкого книги Дитрих «Размышления», но закончить работу так и не успела, книга вышла уже после смерти певицы в 1985 году
Фото: ТАСС/Валентин Мастюков
На фото: встреча советских артисток со звездой французского кинематографа Мирей Матье. Слева направо: Майя Кристалинская, Мирей Матье, Елена Великанова и Тамара Миансарова, 1967 год
Фото: РИА Новости/Николай Шестаков
На фото: Майя Кристалинская в составе жюри телевизионного конкурса «Алло, мы ищем таланты!»
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