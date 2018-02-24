Тихая нежность

Кристалинская очень любила кино, ее любимой актрисой была Марлен Дитрих. В последние годы жизни Майя работала над переводом с немецкого книги Дитрих «Размышления», но закончить работу так и не успела, книга вышла уже после смерти певицы в 1985 году