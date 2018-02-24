Российские лыжники завоевали серебро и бронзу на Олимпиаде

Российский лыжник Александр Большунов выиграл серебряную медаль в лыжном марафоне классическим стилем на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Бронза досталась еще одному представителю РФ Андрею Ларькову.

Первым к финишу пришел лыжник из Финляндии Йиво Нисканен (2:08.22).

Большунов отстал от него на 18,7 секунды. Ларьков финишировал с отставанием в 2 мин. 37 сек.



«Выступление Александра очень достойное, порадовал страну, и вообще наши спортсмены отлично выступили. Но Александру нужно было бы сменить лыжи [на последнем круге]. Финн сделал ускорение на спуске, вырвался вперед, если бы лыжи одинаково работали, был бы фотофиниш. Александру, видимо, не хотелось менять лыжи, и он бежал на той смазке, которая грязи поднабрала, и разница в скольжении была заметной», — приводит ТАСС комментарий первого тренера Большунова Николая Нехитрова.

Серебряная медаль позволила Большунову установить рекорд российского и советского лыжного спорта по числу медалей на одной Олимпиаде. Для россиянина награда стала четвертой в Пхенчхане. Ранее он завоевал два серебра в командном спринте и эстафете и бронзу в личном спринте.

По общему количеству олимпийских наград Большунов уступает только советскому лыжнику Николаю Зимятову, у которого пять наград (четыре золота и серебро).

Команда олимпийских атлетов России занимает 15-е место в общекомандном зачете на ОИ.