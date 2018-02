В Индии врачи удалили самую большую в мире опухоль мозга

Хирурги из индийского города Мумбаи провели успешную операцию по удалению самой большой опухоли мозга в мире. Об этом сообщает The Hindu.

Отмечается, что вес образования составил 1,8 кг.

Операция длилась шесть часов. По словам врачей пациент — 31-летний Сантал Пала сейчас чувствует себя хорошо.

Образование начало расти в его голове еще три года назад, но никто из врачей не хотел браться за опасную и сложную операцию.

Из-за опухоли Пал потерял зрение. Врачи надеются, что теперь мужчина снова сможет видеть.

“The tumour was much bigger than his head, protruded from the skull and his scalp grew over it” https://t.co/mfSCGuFeKP