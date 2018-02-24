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В Индии врачи удалили самую большую в мире опухоль мозга

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Фото: Global Look Prees/Waltraud Grubitzsch
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Хирурги из индийского города Мумбаи провели успешную операцию по удалению самой большой опухоли мозга в мире. Об этом сообщает The Hindu.

Отмечается, что вес образования составил 1,8 кг.

Операция длилась шесть часов. По словам врачей пациент — 31-летний Сантал Пала сейчас чувствует себя хорошо.

Образование начало расти в его голове еще три года назад, но никто из врачей не хотел браться за опасную и сложную операцию.

Из-за опухоли Пал потерял зрение. Врачи надеются, что теперь мужчина снова сможет видеть.

Как рассказал, нейрохирург Тримурти Надкарни, удаленная опухоль была больше головы самого пациента, что сделало ее, возможно самой большой в мире.

7 февраля сообщалось, что американские ученые разработали имплант для мозга. Предполагается, что с помощью электрических импульсов имплант поможет восполнить пробелы в человеческой памяти.

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