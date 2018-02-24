Родченков дал новое интервью в балаклаве и темных очках

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал интервью телеканалу ВВС, скрыв свое лицо балаклавой и темными очками.

В интервью, которое состоялось, предположительно в США, он заявил, что олимпийское движение находится в кризисе и нуждается в реформах.

«МОК должен показать, как ведет борьбу с допингом. Российские официальные лица отвергают любые обвинения, говорят, что я лжец. Они унизили всех осведомителей, они дали ложную информацию в суде, и если российский флаг на закрытии будет разрешен, это будет худшим решением», — цитирует Родченкова «Газета.ру».

Кроме того, химик раскритиковал МОК за имитацию борьбы с допингом и поддержал российского керлингиста Александра Крушельницкого, которого он назвал жертвой непрофессионализма.

22 февраля стало известно, что решение о допуске делегации российских спортсменов под флагом России на закрытии Олимпиады-2018 МОК примет за сутки до церемонии.