Швейцарец Гальмарини взял золото в параллельном гигантском слаломе на ОИ

Сноубордист из Швейцарии Невин Гальмарини завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пхенчхане.

В финальном заезде швейцарец опередил представителя Южной Кореи Ли Сан Хо на 0,43 секунды. Бронза досталась словенцу Яну Коширу, четвертое место занял представитель Франции Сильвен Дюфур.

Российские сноубордисты Вик Уайлд и Дмитрий Сарсембаев не смогли выйти в 1/4 финала, Андрей Соболев и Дмитрий Логинов не преодолели квалификацию.

Напомним, россиянка Алена Заварзина стала четвертой в параллельном гигантском слаломе. В борьбе за бронзу сноубордистка проиграла немке Рамоне Терезе Хофмайстер.