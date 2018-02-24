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Швейцарец Гальмарини взял золото в параллельном гигантском слаломе на ОИ

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Сноубордист из Швейцарии Невин Гальмарини завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пхенчхане.

В финальном заезде швейцарец опередил представителя Южной Кореи Ли Сан Хо на 0,43 секунды. Бронза досталась словенцу Яну Коширу, четвертое место занял представитель Франции Сильвен Дюфур.

Российские сноубордисты Вик Уайлд и Дмитрий Сарсембаев не смогли выйти в 1/4 финала, Андрей Соболев и Дмитрий Логинов не преодолели квалификацию.

Напомним, россиянка Алена Заварзина стала четвертой в параллельном гигантском слаломе. В борьбе за бронзу сноубордистка проиграла немке Рамоне Терезе Хофмайстер.

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