Пропускной режим ввели в школах Карелии

С 1 марта в школах Карелии начнет действовать пропускной режим. Это объясняется мерами безопасности.

Как сообщает ИА «Карелinform», родители обязаны заранее уведомлять классных руководителей о времени своего посещения школы, в которой обучается их ребенок, а на входе предъявлять вахтеру паспорта. Все визиты будут занесены в журнал посещений.

Послабления возможны только для родителей первоклассников. Первые полгода обучения они могут сопровождать своих детей без предварительного звонка. Списки таких родителей будут находиться у вахтера школы.