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Пропускной режим ввели в школах Карелии

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С 1 марта в школах Карелии начнет действовать пропускной режим. Это объясняется мерами безопасности.

Как сообщает ИА «Карелinform», родители обязаны заранее уведомлять классных руководителей о времени своего посещения школы, в которой обучается их ребенок, а на входе предъявлять вахтеру паспорта. Все визиты будут занесены в журнал посещений.

Послабления возможны только для родителей первоклассников. Первые полгода обучения они могут сопровождать своих детей без предварительного звонка. Списки таких родителей будут находиться у вахтера школы.

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