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СК начал проверку после гибели женщины и ребенка при пожаре в Якутске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Следователи начали процессуальную проверку по факту гибели женщины и ее семилетнего сына при пожаре в частном жилом доме в Якутске. Об этом говорится в сообщении СК по Республике Саха.

Возгорание произошло рано утром 24 февраля на территории садового товарищества «40 Лет Победы».

«При тушении пожара на месте происшествия обнаружены тела женщины 1985 года рождения и ее семилетнего сына. В медучреждение доставлен супруг погибшей женщины», –– рассказали в СК.

Отмечается, что пожар повредил домовладение по всей площади и гараж. Предварительной причиной трагедии названо короткое замыкание в гараже.

«На месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы произведен осмотр, опрошены очевидцы, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего», –– говорится в сообщении ведомства.

Для установления точных причин произошедшего назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в субботу сообщалось, что ребенок и мужчина стали жертвами пожара в частном доме в Смоленске. Эксперты полагают, что причиной возгорания мог стать поджог.

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