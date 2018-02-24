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На Сахалине открыли для движения дороги после метели

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Фото: ТАСС/Иван Семенов
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На юге Сахалина вновь открыты для движения дороги, закрытые утром 24 февраля из-за метели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

«С 15:30 (07:30 мск) открыты участки автодорог: Стародубское –– Макаров, Арсентьевка –– Ильинское. Также возобновлено междугороднее автобусное сообщение по маршрутам: Южно-Сахалинск –– Поронайск, Южно-Сахалинск –– Макаров, Южно-Сахалинск –– Углегорск и в обратном направлении», –– сказано в сообщении.

Также возобновил работу аэропорт города Южно-Сахалинска, железная дорога и объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По-прежнему закрытой остается паромная переправа.

23 февраля МЧС предупреждало об опасности схода лавин в десяти районах Сахалинской области. Спасатели призвали местных жителей выбирать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа при передвижении по горной местности.

По данным синоптиков, 24 февраля ожидаются снегопады, метели, усиление ветра до 15–20 м/с. Температура ночью опустится до минус 8–13 градусов, днем –– до минус 3–8 градусов.

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