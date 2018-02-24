Инвалиды по зрению производят бумажные полотенца в Тюмени

Линия по производству бумажных полотенец открыта на одном из предприятий Тюмени. Она была запущена на средства, выделенные из областного бюджета, в рамках программы по поддержке НКО.

Как уточняет ресурс megatyumen.ru, проект является результатом совместной программы региональной организации Всероссийского общества слепых и ООО «Тюменское предприятие инвалидов по зрению». Его основная цель –– предоставление рабочих мест людям с ограниченными возможностями здоровья.

На проект из областного бюджета была выделена субсидия в 2,2 млн рублей. На эти деньги закупили оборудование и сырье, подготовили помещение, провели пусконаладочные работы. В данный момент на предприятии работают 30 инвалидов –– это 75% от всего коллектива.

Агентство отмечает, что продукцию этого предприятия можно купить в социальных учреждениях Тюменской области, в лавке предприятия и в одной из торговых сетей. За прошлый год, что реализовывается этот проект, было изготовлено и продано 100 тыс. рулонов туалетной бумаги и 20 тыс. рулонов бумажных полотенец.

Портал iz.ru 17 февраля сообщал о том, что тюменских инвалидов по зрению будут обучать пользоваться сенсорной техникой. Этот проект реализуется в рамках программы «Расширяя горизонты». В конце 2017 года незрячих начали обучать невизуальному использованию сенсорных устройств.