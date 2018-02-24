Ради кражи в магазине житель Кузбасса преодолел более 100 км

Житель города Мариинск проехал более 100 км ради кражи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как стало известно, ранее неоднократно судимый мужчина задумал совершить кражу, но чтобы не быть пойманным, решил выехать в соседний город –– Анжеро-Судженск.

Там злоумышленник посетил торговый центр, где и выбрал свою «жертву». Добычей вора стали 26 тыс. рублей одной из продавщиц.

По словам 26-летней пострадавшей, она пришла на работу и оставила личные вещи –– в том числе и сумку с кошельком –– в подсобном помещении.

По окончании рабочего дня женщина заметила, что деньги из кошелька –– 26 тыс. рублей –– пропали.

Продавщица немедленно обратилась в полицию и рассказала о случившемся.

Правоохранители довольно быстро установили личность подозреваемого и задержали его.

Им оказался 27-летний житель Мариинска.

«В настоящее время следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу в отношении 27-летнего рецидивиста возбуждено уголовное дело», –– говорится в сообщении ГУ МВД по Кемеровской области.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

22 февраля сообщалось, что во Франции бомж украл у инкассаторов в парижском аэропорту около €500 тыс. Мужчина задержан.