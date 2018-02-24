Прямой эфир

Ради кражи в магазине житель Кузбасса преодолел более 100 км

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель города Мариинск проехал более 100 км ради кражи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как стало известно, ранее неоднократно судимый мужчина задумал совершить кражу, но чтобы не быть пойманным, решил выехать в соседний город –– Анжеро-Судженск.

Там злоумышленник посетил торговый центр, где и выбрал свою «жертву». Добычей вора стали 26 тыс. рублей одной из продавщиц.

По словам 26-летней пострадавшей, она пришла на работу и оставила личные вещи  –– в том числе и сумку с кошельком –– в подсобном помещении.

По окончании рабочего дня женщина заметила, что деньги из кошелька –– 26 тыс. рублей –– пропали.

Продавщица немедленно обратилась в полицию и рассказала о случившемся.

Правоохранители довольно быстро установили личность подозреваемого и задержали его.

Им оказался 27-летний житель Мариинска.

«В настоящее время следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу в отношении 27-летнего рецидивиста возбуждено уголовное дело», –– говорится в сообщении ГУ МВД по Кемеровской области.

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

22 февраля сообщалось, что во Франции бомж украл у инкассаторов в парижском аэропорту около €500 тыс. Мужчина задержан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция опровергла информацию СМИ о рекордной краже наличных в Москве
Латвиец задержан за кражу клюшек у хоккеистки из Финляндии на ОИ–2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017